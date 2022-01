Mann wegen gefährlicher Körperverletzung vor Amtsgericht Trier

per Mail teilen

Ein 41-jähriger Mann muss sich am Dienstag wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung vor dem Trierer Amtsgericht verantworten. Der Mann soll im Januar vergangenen Jahres seine Freundin unter anderem mit einer Weinflasche geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Auslöser des Streits war laut Staatsanwaltschaft, dass der Angeklagte ohne Mund-Nasenschutz in der Wohnung erschienen war, um das gemeinsame Kind zum Umgangskontakt abzuholen. Dabei soll der 41-Jährige die Frau mehrfach geschlagen haben, unter anderem auch mit einer Weinflasche. Als die Frau sich wehrte und den Angeklagten verletzte, soll dieser ihr ein Messer an den Hals gehalten und mit dem Tod bedroht haben. Die Frau hatte laut Anklage Schnittwunden, Prellungen und Blutergüsse erlitten.