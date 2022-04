per Mail teilen

Ein 29-Jähriger aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm ist am Donnerstag vor dem Amtsgericht Prüm wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Mann war im Juli 2020 mit seinem Auto auf der B410 bei Arzfeld mit überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten. Er stieß mit einem anderen Auto zusammen, dessen Fahrer noch an der Unfallstelle starb. Nach Angaben des Gerichts zeigte der Angeklagte Reue und entschuldigte sich bei den Hinterbliebenen des Opfers.