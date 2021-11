Prozess wegen Einbruchsdiebstählen

Am Amtsgericht Bernkastel-Kues muss sich ab heute ein Mann wegen mehrerer Einbruchsdiebstähle verantworten. Laut Anklage soll er im Juni und Juli in Veldenz und Mühlheim an der Mosel in öffentliche Gebäude, unter anderem eine Kindertagesstätte und einen Bauhof eingebrochen sein. Dabei richtete er Sachschaden von mehr als 10 000 Euro an, so die Staatsanwaltschaft. In einem Fall kam es auch zu Körperverletzung. Dem Angeklagten wird auch vorgeworfen, mehrere Autos aufgebrochen zu haben. Er soll Elektrogeräte, Elektrozubehör und Bargeld gestohlen haben.