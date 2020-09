Das Landgericht Trier hat am Montag einen Mann wegen Drogenhandels zu fünf Jahren Haft verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht den Einzug der Taterträge in Höhe von 24.000 Euro aus dem Vermögen des Angeklagten an. Der Mann hatte im März in Kyllburg in der Eifel zwei Kilogramm Haschisch verkauft. In der Wohnung des Angeklagten fanden die Ermittler weitere vier Kilogramm Haschisch, 5.000 Ecstasy-Tabletten und etwa 50 Gramm Kokain.