Ein Mann aus Metterich im Eifelkreis Bitburg-Prüm hat sich gestern Abend bei einem Küchenbrand schwer verletzt. Nach Polizeiangaben hatte sich beim Kochen Fett in einer Pfanne entzündet und Teile der Küchenzeile eines Hauses in Brand gesetzt. Der Hausbewohner habe versucht, den Brand zu löschen. Dabei verletzte er sich den Angaben zufolge so schwer an beiden Händen, dass er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden musste. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.