Mann und Kind sterben bei Verkehrsunfall bei Igel

Bei einem Unfall auf der B49 zwischen Igel und Wasserbilligerbrück (Kreis Trier-Saarburg) sind am Dienstag zwei Menschen gestorben. Die Strecke ist mittlerweile wieder frei.

Wie die Polizei mitteilte, war am Dienstagnachmittag ein 46-jähriger Fahrer eines Kleintransporters kurz hinter dem Ortsausgang Igel mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten. Infolgedessen sei er mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Kind im Krankenhaus verstorben

Der Fahrer des Kleintransporters verstarb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Ein in dem Transporter mitfahrendes Kind sei zunächst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sei aber dann ebenfalls verstorben.

Die 42-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos sei bei dem Unfall schwer verletzt worden und werde noch im Krankenhaus behandelt.

Gutachten soll Unfallursache klären

Die genaue Ursache des Unfalls ist noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Nach dem Unfall war die Strecke zwischen Igel und Wasserbillig (Luxemburg) gestern stundenlang voll gesperrt. Zeugen, die Hinweise geben können, wie es zu dem Unfall kommen konnte, sollen sich bei der Polizei Trier melden.