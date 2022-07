Vor dem Gefängnis in Wittlich werden Friedensaktivisten am Montagvormittag mit einer Mahnwache vor neuen Atomwaffen in Büchel warnen. Hintergrund ist, dass am Montag ein Aktivist eine 30-tägige Haft angetreten hat. Er hatte im Sommer 2018 gemeinsam mit anderen auf einem Atombomben-Bunker auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel in der Eifel gebetet und demonstriert. Damit wollten die Aktivisten nach eigenen Angaben auf Atomwaffen in Europa aufmerksam machen. In Büchel gibt es immer wieder Aktionen für eine atomwaffenfreie Welt, zuletzt vor rund einer Woche.