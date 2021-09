Eifel: Mann tötet Ex-Freundin und sich selbst

per Mail teilen

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Trier hat ein 52-Jähriger in der Südeifel am Wochenende seine Ex-Freundin erschossen. Danach beging er Selbstmord.

Der Mann hatte kurz vor der Tat einen Freund angerufen und ihn über seinen Plan informiert. Der rief direkt bei der Polizei an.

Suchaktion mit Polizeihubschrauber

Die Polizei startete daraufhin eine groß angelegte Suchaktion. Dabei kamen auch zwei Polizeihubschrauber zum Einsatz. Am Samstagvormittag entdeckte die Polizei das Auto des Mannes in einem Waldstück bei Wallendorf an der Sauer. Darin fanden die Beamten das tote Pärchen.

Mann erschießt Frau danach begeht er Selbstmord

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft befand sich in der Hand des Mannes eine Schusswaffe. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann erst seine 30-jährige Ex-Freundin erschoss und danach sich selbst. Der Mann stammt laut Staatsanwaltschaft aus der Eifel. Die Frau aus Luxemburg.

Die Staatsanwaltschaft lässt die Leichen jetzt obduzieren. Die Ermittlungen auch zum Motiv der Tat dauern an.