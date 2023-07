Idar-Obersteiner stürzt mit fast fünf Promille von Terrasse

Ein Betrunkener, der vom Fahrrad fällt, eine Frau die in ihrem Auto einschläft und ein Mann der mit fast fünf Promille von einer Terrasse fällt. Die Polizei in Idar-Oberstein hatte am Wochenende viel zutun.

Ein Mann war in Idar-Oberstein am späten Sonntagabend vier Meter von einer Terrasse in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, zog sich der 42-Jährige dabei schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht nach eigenen Angaben derzeit von einem Unfall ohne Fremdverschulden aus. Den Angaben zufolge wurde bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 4,8 Promille festgestellt.

Mit drei Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Am Samstag hat die Polizei in Idar-Oberstein außerdem einen deutlich betrunkenen Fahrradfahrer gestoppt. Der Mann sei zuvor mehrfach mit seinem Fahrrad gestürzt und nicht mehr in der Lage gewesen weiterzufahren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 3,0 Promille ergeben. Der Fahrradfahrer musste mit diversen Schürfwunden in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Kein Alkohol auf dem Fahrrad

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man sich strafbar macht, wenn man betrunken Fahrrad fährt. Fahrtuntüchtig sei man bereits ab 1,6 Promille. Wer beim Fahren Unsicherheiten aufweist, bringt bereits mit 0,3 Promille seinen Führerschein in Gefahr.

Betrunken im Auto eingeschlafen

Die Polizei hat außerdem am Samstag eine betrunkene Frau in ihrem Auto entdeckt. Besorgte hatten demnach die Beamten informiert, dass die Frau längere Zeit in ihrem Auto schlafe. Als die Polizei die 77-Jährige geweckt habe, sei ein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt worden.

Der Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als 1,0 Promille ergeben. Die Frau sei in ihre wenig Meter entfernte Wohnung gebracht worden. Ihre Autoschlüssel seien vorsorglich sichergestellt worden.