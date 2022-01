per Mail teilen

Der Mann, der heute Morgen in Idar-Oberstein in einen Bach gefallen war, ist gestorben. Das hat die Polizei dem SWR bestätigt. Die Polizei geht davon, dass der 51-Jährige zunächst eine Böschung hinabgestürzt war und dann in den Bach fiel, als er mit seinem Hund spazieren ging. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar.