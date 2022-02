per Mail teilen

In Trier hat am Freitagabend gegen 18 Uhr ein Mann auf dem Platz vor dem Rathaus und dem Theater auf Passanten eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann kurz darauf in der Karl-Marx Straße aufgegriffen und festgenommen. Es kam zu einem größeren Polizeieinsatz. Die Straße wurde während des Einsatzes für Autos und Fußgänger gesperrt.