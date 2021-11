In Oberbettingen in der Eifel ist am Samstagabend ein Busfahrer geschlagen und getreten worden. Laut Polizei hatte der mutmaßliche Täter eine Mülltonne mit in den Bus genommen. Als der Busfahrer den Mann daraufhin aufforderte, die Mülltonne aus dem Bus zu entfernen, soll er den Fahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem soll er ihn getreten haben. Der Busfahrer wurde laut Polizei leicht verletzt.