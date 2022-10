Versuchter Banküberfall in Bitburg

Die Polizei Bitburg hat nach einem versuchten Banküberfall einen 24-jährigen Mann festgenommen. Dem Täter wurde zum Verhängnis, das gerade eine Polizeistreife in der Nähe war.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei betrat ein mit schwarzem Mund-Nasen-Schutz maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Mann am Donnerstag die Schalterhalle der Volksbankfiliale in Bitburg. Laut Polizei bedrohte er die Mitarbeiter und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dies sei ihm mit dem Hinweis verweigert worden, dass aus sicherheitstechnischen Gründen kein Bargeld im Schalterraum vorgehalten werde. Daraufhin habe der Täter die Bankfiliale ohne Beute verlassen. Verletzt wurde bei der Tat niemand, so die Polizei.

Zeugen identifizieren mutmaßlichen Täter

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bitburg befand sich zum Zeitpunkt des Überfalls in direkter Nähe zur Bank. Nach einem Zeugenhinweis konnten die Beamten eine verdächtige Person, die sich in der Nähe des Tatorts verstecken wollte, festnehmen. Die Zeugen identifizierten diesen Mann später als den mutmaßlichen Täter so die Polizei.

Bei dem Verdächtigen wurde eine Waffe sichergestellt. Dabei handelte es sich nach Polizeiangaben um eine Softairwaffe, die einer scharfen Pistole zum Verwechseln ähnlich sieht.

24-Jähriger kommt in U-Haft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde der Tatverdächtige am Freitag dem Haftrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung gegen den 24-Jährigen aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.