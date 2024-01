per Mail teilen

Seit dem 3. Januar ist ein junger Mann aus Polen spurlos verschwunden. Er war bei seinem Vater in Hermeskeil zu Besuch. Die Polizei fragt: Wer hat den 21-Jährigen gesehen?

Der vermisste Jakub Paczkowski hatte sich nach Angaben der Polizei seit dem 9. Dezember bei seinem Vater in Hermeskeil aufgehalten. Am Morgen des 3. Januar verließ er die Wohnung des Vaters. Seitdem ist er spurlos verschwunden, so die Polizei.

Vermisster trägt nur Trainingsanzug

Laut Polizei gibt es keine weiteren Anlaufadressen in Deutschland, wo Jakub Paczkowski sich aufhalten könnte. Der Vermisste ist lediglich mit einem roten Trainingsanzug einer unbekannten Marke sowie mit Nike Turnschuhen bekleidet.

Jakub Paczkowski ist 1,80 Meter groß, hat dunkelblonde Haare, blaue Augen und eine schlanke Figur. Außerdem hat er eine Narbe am Kinn und sich überlappende Schneidezähne.

Wer hat Jakub Paczkowski seit dem 3. Januar gesehen oder hat Informationen zu seinem Aufenthaltsort? Hinweise an die Polizei in Hermeskeil.