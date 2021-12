Amtsgericht Trier verurteilt Betrüger zu mehreren Jahren Haft

Am Montag verurteilte das Trierer Amtsgericht einen Mann zu drei Jahren und zehn Monaten Haft, weil er sich in mehreren Fällen Geld erschlichen haben soll. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der Mann mit den Betrügereien seinen Lebensunterhalt finanziert hat.

Bei dem Verfahren vor dem Amtsgericht Trier ging es laut Anklageschrift um Betrug in 21 Fällen. In einem Teil der Vorwürfe ist das Verfahren eingestellt worden, teilte das Gericht mit. Der Angeklagte sei außerdem mehrfach vorbestraft. Taxi, Hotel und Krankenhaus - alles umsonst Der Angeklagte soll sich demnach im vergangenen Jahr zwei Mal ein Taxi gerufen haben. Die Fahrten sollen insgesamt mehr als 5.000 Euro gekostet haben. Das Geld dafür habe er dann jedoch nicht bezahlt. Außerdem sei er für vier Krankenhausrechnungen nicht aufgekommen. Insgesamt handle es sich dabei um einen Gesamtwert von über 10.100 Euro. Zudem habe er 14 mal Hotelzimmer gemietet, die er nicht bezahlt habe. Geld von fremdem Konto überwiesen Laut der Anklage ist der Beschuldigte an die Kontodaten eines Mannes gekommen, indem er das Interesse an einem Hauskauf vorgab. Damit habe er sich Zugang zu dessen Konto verschafft. Mit einer gefälschten Unterschrift habe er dann drei Mal Geld überwiesen.