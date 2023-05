21-Jähriger in Trier mit Stichverletzung im Bauch entdeckt

Am Wochenende hat ein Passant einen jungen Mann mit Stichverletzung in Trier entdeckt. Der 21-Jährige schwebt nicht in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt.

Nach Angaben der Polizei Trier entdeckte ein Zeuge den schwer verletzten Mann in der Nacht auf Samstag auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Trier und alarmierte den Rettungsdienst. Als der Einsatzkräfte eintrafen, sei der junge Mann bei Bewusstsein gewesen, konnte aber keine Angaben dazu machen, was passiert sei. Verletzter schwebt nicht in Lebensgefahr Der 21-Jährige sei dann in ein Trierer Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr habe er aber zu keinem Zeitpunkt bestanden, sagte ein Polizeibeamter dem SWR. Der Mann sei bei Bewusstsein und inzwischen durch die Polizei vernommen worden. Polizei Trier sucht Zeugen Weitere Details nannte die Polizei aus "ermittlungstaktischen Gründen" nicht. Auch nicht, ob es sich möglicherweise um ein Gewaltverbrechen handelt. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sich zu der Tat äußern können.