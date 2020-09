per Mail teilen

In Winterspelt im Eifelkreis Bitburg-Prüm hat ein Mann für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt, weil er mit einer Waffe gesehen worden war.

Passanten hatten sich am Montagabend bei der Polizei in Prüm gemeldet. Sie informierten die Beamten über vier Menschen, die in der Gegend unterwegs seien, einer davon mit einem Gewehr.

Weitere Waffe entdeckt

Mehrere Streifenwagen und auch Kräfte der Bundespolizei wurden daraufhin losgeschickt. Die Polizei entdeckte den Mann mit der Waffe schließlich in einem Mehrfamilienhaus. Dort stellten die Beamten noch eine weitere verbotene Waffe, Drogen und Diebesgut sicher.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffen- sowie Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.