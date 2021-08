In Alf (Landkreis Cochem-Zell) hat ein Vater offenbar sein Kind misshandelt. Wie die Polizei mitteilte, passierte das ganze am Samstagnachmittag in der Nähe eines Flohmarktes an der Kirche in Alf. Eine Zeugin teilte demnach mit, dass der Mann das Kind unter anderem zweimal in den Bauch trat. Anschließend stiegen die beiden in einen silbergrauen Mercedes Kombi mit niederländischem Kennzeichen und fuhren in Richtung Sankt Aldegund. Die Polizei sucht Zeugen. Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Zell. Telefon: 06542-98670.