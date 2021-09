64-Jähriger kommt bei Verkehrsunfall ums Leben

Bei einem Verkehrsunfall auf der L91 zwischen Schönbach und Darscheid in der Vulkaneifel ist gestern ein Autofahrer ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der 64-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und eine etwa fünf Meter abschüssige Böschung hinuntergefahren. Dort sei er frontal gegen einen Baum geprallt. Dabei habe er sich so starke Verletzungen zugezogen, dass er noch vor dem Eintreffen des Notarztes in seinem Auto verstorben sei.