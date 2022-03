Mann bedroht Passanten vor Supermarkt

Die Polizei in Kirn ermittelt gegen einen Mann, der vor einem Supermarkt Menschen bedroht und beleidigt hat. Zu dem Vorfall kam es am Freitagabend kurz vor 19 Uhr. Die Polizei wurde alarmiert, als ein 40jähriger Mann mit zwei Glasflaschen in der Hand Passanten belästigte. Als die Polizeibeamten eintrafen, wurde er aggressiv. Der Mann wurde schließlich in die Psychiatrie gebracht. Die Polizei sucht Zeugen und weitere betroffene Passanten und ermittelt gegen den Mann wegen Nötigung, Beleidigung und Bedrohung.