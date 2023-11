Am Donnerstagabend hat ein Zug einen Mann in der Nähe des Hauptbahnhofs Trier angefahren. Der Mann starb später im Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen erfasste der Personenzug, der in Richtung Gerolstein fuhr, den Mann in der Nähe des Bahnbetriebswerks Trier-Kürenz. Laut Bundespolizei Trier wurde der 48-Jährige dabei erheblich am Kopf verletzt. Er sei vor Ort erstversorgt worden und dann in ein Krankenhaus gekommen. Der Mann starb später in der Klinik.

Bahnstrecke aus Trier gesperrt

Die Bahnstrecke war in Trier laut Bundespolizei beidseitig von 20:35 Uhr bis etwa 21:50 Uhr gesperrt. Das habe sich in der Folge stark auf den Zugverkehr ausgewirkt.

Ermittlungen dauern an

Warum der Mann sich im Bereich der Gleise aufhielt, ist noch unklar. Die Bundespolizei geht derzeit nicht von einem Suizid, sondern von einem Unfall aus. Die Ermittlungen dauern an. Am Einsatz beteiligt waren Bundespolizei Trier, Kriminalpolizei Trier, Notarzt und Rettungswagen sowie die Feuerwehr Trier.