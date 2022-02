Mann aus hilfloser Lage gerettet

Polizei und Feuerwehr haben in der Nacht einen Mann aus einem Waldgebiet am Grüneberg in Trier gerettet. Laut Polizei war der 41-Jährige einen Abhang hinabgestürzt und geriet so in eine hilflose Lage. Der Mann setzte über sein Handy einen Notruf ab, konnte seine Position aber nicht benennen. Nach etwa einer Stunde wurde er gefunden. Laut Polizei sei er aggressiv geworden und habe einen Beamten angegriffen und verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge stand der Mann unter Drogeneinfluss. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wird geprüft, ob er den Einsatz bezahlen muss.