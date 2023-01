Mann in Eifelort Hersdorf getötet

Ein Mann ist am Montag tot in seinem Haus in Hersdorf in der Eifel gefunden worden. Die Spuren deuten daraufhin, dass er getötet wurde.

Die Leiche des Mannes war am Montag entdeckt worden, nachdem Zeugen sich gemeldet hatten, weil der 56-Jährige nicht bei der Arbeit erschienen war. Nach Polizeiangaben deutet die Spurenlage auf ein Tötungsdelikt hin. Aus diesem Grund wurde eine Sonderkommission eingerichtet. Letztes Lebenszeichen am Samstag Das letzte Lebenszeichen des Getöteten stammt vom Samstag, dem 14. Januar, gegen 15 Uhr. In der Nacht zum Sonntag, gegen 1:50 Uhr, beobachteten Zeugen laut Polizei zwei Männer vor dem Haus des Getöteten in der Hersdorfer Altburgstraße. Einer der Männer soll eine weiße Mund-Nasen-Maske getragen haben, der andere habe einen dunklen Vollbart. Ein Mann ist am Montag tot in seinem Haus in Hersdorf in der Eifel gefunden worden. Agentur Siko Polizei bittet Paar sich zu melden Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag Personen in Hersdorf gesehen haben oder Hinweise zu den beiden unbekannten Männern geben können. Gesucht wird vor allem ein Paar, das gegen 2:30 Uhr in der Nähe des möglichen Tatorts in der Altburgstraße gesehen wurde. Die Polizei bittet dieses Paar, sich zu melden. Sie könnten wichtige Zeugen in dem Fall sein.