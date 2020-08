Der Mann, der in Trier mehrere Erzieherinnen und Kleinkinder angehustet haben soll, hat sich bei der Polizei gemeldet. Der 69-Jährige habe den Vorfall eingeräumt und sich zur Sache geäußert, teilte die Polizei mit.

Die Polizei wollte sich zu den Gründen des Mannes nicht äußern. Nach ersten Einschätzungen konnten bei dem Mann keine Hinweise gefunden werden, dass eine Corona-Infektion vorliegt. Eine weitergehende Abklärung werde mit den zuständigen Behörden abgesprochen.

Ein Mann hatte am Mittwoch vergangener Woche in Trier mehrere Kleinkinder und Erzieherinnen angehustet. Wie die Polizei mitteilte, war die Gruppe auf dem Weg zu einem Spielplatz im Stadtteil Trimmelter Hof.

Polizei: Mann hustete mit voller Absicht

Die Polizei beschreibt den Vorfall so: Als die Erzieherinnen mit den Kindern auf gleicher Höhe waren, sprang der ältere Mann unvermittelt auf den Weg und hustete mit voller Absicht zweimal in einen Buggy und in Richtung der Frauen. In dem Buggy saßen laut Polizei vier einjährige Kinder. Die Erzieherinnen wollten den Mann zur Rede stellen, der entfernte sich allerdings.

Die Erzieherinnen meldeten den Vorfall dem Rechtsamt der Stadt Trier und dem Jugendamt. Die Polizei hat ein Verfahren wegen versuchter Körperverletzung eingeleitet.

Stadt verzichtet auf Corona-Tests

Die Stadt Trier verzichtete nach der Hustenattacke auf Corona-Tests. Ein Test sei nach dem Vorfall nicht obligatorisch, teilte die Stadt dem SWR mit. Gleichwohl könnten die Eltern oder die Erzieherinnen privat einen Test durchführen lassen.