Mann will Hund einfangen und versinkt im Schlamm

per Mail teilen

Ein Mann ist am Ostermontag in Oberhambach (Kreis Birkenfeld) bis zur Hüfte im Schlamm versunken, als er seinen Hund einfangen wollte. Polizeiangaben zufolge war der Hund des 57-jährigen Touristen in den teilweise trockengelegten Stausee gelaufen. Nachdem er diesen wieder eingefangen hatte, versank der Mann bis zur Hüfte im Schlamm. Seine Frau verständigte daraufhin den Notruf. 36 Feuerwehr-Kräfte retteten Mann und den entlaufenden Hund aus dem Schlamm. Der 57-Jährige erlitt bei Temperaturen nahe des Gefrierpunkts eine Unterkühlung. Bleibende Schäden für Mensch und Tier wurden aber laut Polizei verhindert.