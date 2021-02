Ein junger Mann hat die Polizei in Idar-Oberstein heute mehrfach beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, wollte er zunächst am frühen Morgen an einer Tankstelle Alkohol kaufen. Als der Kassierer ihm mitteilte, dass das laut Coronaverordnung nicht erlaubt sei, wollte er ,ohne die anderen Waren zu bezahlen, die Tankstelle verlassen. Der Kassierer rief die Polizei. Die Beamten nahmen den Verstoß zu Protokoll und teilten dem Mann mit, dass er außerdem gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen habe. Gegen acht Uhr am Morgen wurden die Beamten gerufen, weil es in einer Wohnung in Idar-Oberstein – vermutlich alkoholbedingt - zum Streit gekommen war. Dort trafen sie erneut den jungen Mann. Laut Polizei kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der er einer Polizistin in den Arm biss und einen Rettungssanitäter anspuckte.