Ein unbekannter Mann hat nach Polizeiangaben am Sonntag in der Regionalbahn zwischen Trier und Saarburg einen Mitreisenden ohne Grund beleidigt und körperlich angegriffen. Dabei sei der Fahrgast sei an der Stirn verletzt worden. Der mutmaßliche Täter soll alkoholisiert gewesen sein. In Kanzem verließ er den Zug. Die Polizei sucht Zeugen.