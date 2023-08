per Mail teilen

In Trier ist ein 67-Jähriger am Mittwoch offenbar bei einem Familienstreit aus einem Fenster gestürzt. Er soll lebensgefährlich verletzt sein.

Wie die Polizei Trier mitteilte, war der Mann aus dem Fenster eines oberen Stockwerks in einem Mehrfamilienhaus in die Tiefe gefallen. Zuvor habe es offenbar eine innerfamiliäre Auseinandersetzung gegeben.

Sohn flüchtet zunächst aus Wohnung

Ein Sohn des Verletzten, der an dem Streit beteiligt gewesen sein soll, sei zunächst aus der Wohnung geflüchtet. Er wurde laut Polizei im Rahmen einer Fahndung gestellt und vorläufig festgenommen. Die Karl-Marx-Straße war zunächst für den Verkehr gesperrt gewesen. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, ist die Sperrung wieder aufgehoben. Die schweren Verletzungen des Mannes würden in einem Krankenhaus behandelt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls hat die Kriminalpolizei in Trier übernommen. Zeugen, die zu den Geschehnissen in der Karl-Marx-Straße Auskünfte geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.