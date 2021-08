Ein Mann ist am Freitag in Prüm in der Eifel aus dem Fenster seiner Wohnung gestürzt und acht Meter in die Tiefe gefallen. Der Mann landete laut Polizei auf einem Vordach. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 39-Jährigen in ein Krankenhaus. Anwohner hatten sich bei der Polizei gemeldet, weil sie einen lauten Knall gehört hatten.