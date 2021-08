per Mail teilen

In der Mosel ist Sonntagabend bei Wasserbillig ein 36 – jähriger Mann ertrunken. Die Polizei in Luxemburg bestätigte einen Zeitungsbericht des Luxemburger Worts, wonach Zeugen gegen 21 Uhr meldeten, dass jemand in die Mosel gesprungen sei und dort treiben würde. Rettungsdienste hätten den Mann nur noch leblos aus dem Wasser bergen können. Eine Ermittlung soll die genauen Umstände klären.