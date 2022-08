Mann bei Feuer in Trier-Feyen lebensgefährlich verletzt

per Mail teilen

Ein Mann ist bei einem Brand heute Morgen in Trier-Feyen lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Stadt stand eine Wohnung im Dachgeschoss in Flammen.

Die Einsatzkräfte mussten demnach einen 45-jährigen Mann aus fünf Metern Höhe von seinem Balkon über ein Sprungtuch retten. Als das Feuer ausgebrochen war, hatte er sich in der Wohnung aufgehalten. Er wurde mit schwersten Verbrennungen in eine Spezialklinik eingeliefert, so die Polizei.

110 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein weiterer Bewohner konnte sich über den Flur selbst retten. Er wurde den Angaben zufolge mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Eine Familie aus der Nachbarwohnung musste über tragbare Leitern aus der Wohnung des Hauses gerettet werden. Elternpaar und Kind blieben unverletzt. Der Brand konnte nach 20 Minuten gelöscht werden. Etwa 110 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Brandursache und die Höhe des Schadens ist laut Polizei noch unklar.

Weiterer Brand in Trier-Süd

Zuvor hatte bereits in Trier-Süd eine Wohnung gebrannt. Dort war nach bisherigen Ermittlungen ein Feuer im Dachgeschoss ausgebrochen. Die Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Es sei niemand verletzt worden. Die Polizei schließt einen technischen Defekt als Ursache für das Feuer nicht aus. Der Sachschaden wird auf einen unteren sechssstelligen Betrag geschätzt.