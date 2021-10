per Mail teilen

Die Bundespolizei sucht Zeugen, nachdem gestern Abend ein 54-jähriger Mann am Bahnhof Wittlich Reisende bedroht haben soll. Laut Polizei beleidigte der alkoholisierte Mann andere Reisende und drohte, sie ins Gleis zu stoßen. Anschließend sei der Mann in den Zug eingestiegen - ohne Fahrschein und Mund-Nasen-Bedeckung. Auch dort sei er aggressiv gegenüber der Zugbegleiterin gewesen. Der Mann sei vorübergehend in Gewahrsam genommen worden.