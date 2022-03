per Mail teilen

Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat in Schweich Passanten mit einer Schere bedroht. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer am Mittwoch mit schnellem Tempo über den Parkplatz einer Bank gefahren. Passanten sprachen ihn darauf an, dabei wurde er aggressiv und bedrohte sie mit einer Schere. Polizeibeamte kontrollierten den Mann. Er hatte Drogen genommen. Den Fahrer erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen und ein Fahrverbot.