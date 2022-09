Mann findet skelettierte Leiche an einem Feld in der Eifel

per Mail teilen

Ein Mann aus Üttfeld (Eifelkreis Bitburg-Prüm) sucht an einem Feld nach seiner Katze. Stattdessen findet er in einem Kartoffelkeller eine Leiche.

Der Mann möchte anonym bleiben. Er habe vergangene Woche eine seiner Katzen vermisst. Zunächst nimmt er an, sie könnte überfahren worden sein. Daher habe er einen Straßengraben nach der Katze abgesucht. Am Ende des Straßengrabens sei er dann auf die geöffnete Tür des ehemaligen Rübenkellers gestoßen.

Keller liegt halb im Dunkeln

Der Keller sei früher von einem Landwirt für Rüben oder Kartoffeln genutzt worden. Mittlerweile gehöre er jemand anderem, werde seit Jahren nicht mehr genutzt. Der Mann dachte, dass seine Katze sich vielleicht dorthin verirrt haben könnte. Da nur eine Hälfte des Kellers Licht bekommt, nutzt er die Taschenlampe seines Handys.

Runder Gegenstand in der Ecke

Als er einen runden Gegenstand in einer Ecke erblickt, denkt er zunächst an einen Ball. Er will ihn mit dem Fuß beiseite schieben - erst da merkt er, dass es sich um einen menschlichen Schädel handelt. Daneben habe ein Teppich gelegen. Als er diesen hochgehoben habe, habe er das Skelett gesehen. Er reagiert gefasst, wie er sagt.

Polizei wird alarmiert

Im Anschluss verständigt er einen Nachbarn, dessen Haus nicht weit vom Fundort liegt. Er zeigt ihm die Leiche. Beide sind sich einig, dass sie die Polizei verständigen müssen und keine Spuren zerstören wollen. Als die Beamten eintreffen, sperren sie den Fundort mit Flatterband ab.

Wer ist der oder die Tote?

Zunächst habe er gedacht, es könne sich um einen Obdachlosen handeln, der vielleicht dort erfroren sei. Allerdings sei dann rätselhaft, warum er sich nicht in den Teppich gehüllt habe. Zudem habe er keine Schuhe bei der Leiche gesehen. Der Kopf sei relativ klein gewesen. Er vermutet, dass es eine Frau war - vielleicht sogar eine Jugendliche.

Staatsanwaltschaft Trier übernimmt Ermittlungen

Zunächst ermittelte die Kriminalpolizei Wittlich zu dem Fall. Sie hat bestätigt, dass das Skelett im Keller eines unbewohnten, landwirtschaftlichen Anwesens lag. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Trier ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie teilte mit, dass es derzeit zur Identität der Leiche, dem Geschlecht und zur Todesursache keine Hinweise gebe. Daher werde beim Institut für Rechtsmedizin in Mainz ein Gutachten in Auftrag gegeben. Weitere Auskünfte könnten noch nicht nicht erteilt werden.