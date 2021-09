41-Jähriger wird vermisst

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 41-jährigen Walter Sorgen aus Trier. Er wird seit gestern vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann zuletzt gestern Nachmittag in Trier gesehen, als er nach Angaben von Zeugen mit einem Fahrrad in Richtung Trier-West unterwegs war. Der Mann habe sich bereits seit längerer Zeit nicht mehr in seiner Wohnung aufgehalten. Aufgrund bisheriger Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Mann Hilfe braucht. Auffällig an dem 41-Jährigen seien zahlreiche Piercings im Gesicht und an den Ohren. Hinweise können der Polizei Trier gemeldet werden.