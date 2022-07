Mann an Moselufer ausgeraubt und verletzt

Ein Unbekannter hat einem Mann am Sonntag gegen 12:30 Uhr am Krahnenufer in Trier das Portemonnaie geraubt und ihn dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sprach er den Mann an und forderte ihn auf, die Geldbörse herauszugeben. Als dieser das verweigerte, habe der Unbekannte ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen, die Börse entwendet und sei geflüchtet. Der verletzte Mann sei ihm in Richtung Innenstadt gefolgt. Zwei Zeugen sollen dem Mann noch zur Hilfe gekommen sein. Sie konnten den Flüchtigen nicht mehr einholen, so die Polizei.