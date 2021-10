Die Werkstätten des Theaters Trier haben bald mehr Platz. Sie ziehen vom Augustinerhof in der Innenstadt in den neuen Energie- und Technikpark am Grüneberg.

Der Vorteil der neuen Räume ist, dass die Dekore vollständig aufgebaut werden können. Zudem soll es ein neues Probenzentrum geben. Dadurch sei es möglich, dass weniger Proben auf der Hauptbühne stattfinden müssten, so der Intendant des Theaters Trier, Manfred Langner.