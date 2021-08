Am Freitag um 18 Uhr wird in Mandern im Kreis Trier-Saarburg an der Mühlental-Hütte der sogenannte Ruwer-Stein gesetzt. Wie der Ortsbürgermeister mitteilte, ist es der letzte Stein des „Naturpark-Projekts Wassersteine“. Bei dem Ruwer-Stein handelt es sich um eine mehr als eineinhalb Meter hohe Stele aus Manderner Sandstein. Auf diesem Stein ist ein Relief, das aus einem Mandala - einer Art Kreisbild - entstanden ist. Auf diesem findet sich der Bezug zum Ort Mandern. Er ist geprägt durch den Fluss Ruwer, der sowohl durch enge Täler als auch weite Landschaften fließt. Neben Mandern wurden in sechs weiteren Orten im Hunsrücker Teil des Naturparks bereits solche Steine gesetzt. Sie sollen dem jeweiligen Ort und der Landschaft einen künstlerischen Ausdruck geben.