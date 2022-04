Kurzarbeit in MAN Werk wegen Ukraine-Krieg

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch auf die Produktion des MAN Werks in Wittlich aus. Wie die Geschäftsleitung mitteilte, gebe es Versorgungslücken bei Lkw Kabelsträngen und deshalb zu Produktionsausfällen auch im Werk Wittlich. In Wittlich wurde die Kurzarbeit verlängert und auf die Verwaltung ausgeweitet, teilte MAN mit. Ukrainische Lieferanten von Kabelsträngen könnten nicht oder nur eingeschränkt produzieren. Damit drohe ein mehrwöchiger Ausfall der Lkw Produktion. MAN versuche, die Produktion von Kabelsträngen in anderen Ländern zu verdoppeln. Das werde aber mehrere Monate dauern.