Der Wittlicher Standort des Lkw- und Busherstellers MAN ist offenbar von der Schließung bedroht. Der Vorstand des Unternehmens mit Hauptsitz in München hat angekündigt, weltweit 9.500 Stellen abbauen zu wollen.

Ziel sei es, bis 2023 1,8 Milliarden Euro einzusparen. Geplant sei, dass in allen Bereichen Stellen wegfallen. Außerdem sollen laut Unternehmensangaben Produktion und Entwicklung an andere Standorte verlegt werden.

Damit könnten der Produktionsstandort in Wittlich in der Eifel sowie die Betriebe im österreichischen Steyr und in Plauen in Sachsen ganz geschlossen werden.

Gewerkschaft überrascht von Plänen

Die Gewerkschaft IG Metall Bezirk Trier äußerte sich überrascht über die angebliche Schließung des Standortes MAN Modification Center in Wittlich. Das Werk sei profitabel und schreibe schwarze Zahlen. In dem MAN Modification Center in Wittlich sind nach Angaben der IG Metall knapp 100 Mitarbeiter beschäftigt.

An dem Standort werden demnach Lkw’s nach individuellen Kundenwünschen um- und ausgebaut. Es mache keinen Sinn, diese Arbeiten zum Beispiel nach China zu verlagern. Für einen Erhalt des Werks in Wittlich gebe es gute betrieblichswirtschafliche Argumente.

Standort gut aufgestellt

Der Verantwortliche der IG Metall für den Bereich Trier, Christian Schmitz, sagte dem SWR, er sehe trotz der Unternehmenspläne nicht schwarz. Der Standort Wittlich sei sehr gut aufgestellt, die Mitarbeiter seien hoch spezialisiert und motiviert.

Stadt Wittlich geht von konkreten Plänen aus

Die Stadt Wittlich befürchtet, dass die Schließungspläne für den MAN-Produktionsstandort in Wittlich schon sehr konkret sind. Für die knapp 100 Beschäftigten gehe es jetzt darum, akzeptable Sozialpläne zu verhandeln, teilte Stadtbürgermeister Joachim Rodenkirch mit. Er selbst habe am Vormittag nur ein Schreiben der MAN-Geschäftsleitung erhalten, das aber nicht alleine auf Wittlich Bezug nehme, so Rodenkirch. Befremdlich sei auch, dass die Stadt nicht vor der Presse über die Pläne informiert worden sei.

Gespräche mit Gewerkschaften geplant

Der MAN-Vorstand teilte mit, man werde nun mit den Arbeitnehmervertretern Gespräche über den Abbau führen. Beide Seiten hatten 2016 für Deutschland noch eine Beschäftigungsgarantie bis 2025 vereinbart.

Seit längerem steht bei MAN ein größerer Stellenabbau zur Diskussion, weil dem Konzern die Kosten schon vor der Corona-Krise zu hoch waren. Zuletzt war in Medienberichten von bis zu 6.000 Stellen die Rede.

In einer Mitteilung hieß es, dass die beabsichtigte Neuausrichtung des Unternehmens eine grundlegende Restrukturierung des Man Truck & Bus-Geschäfts, eine Veränderung des Entwicklungs- und Produktionsnetzwerks und einen deutlichen Stellenabbau erfordere.