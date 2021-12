per Mail teilen

Der Betriebsrat von MAN in Wittlich ist mit dem "Innovationspreis Mitbestimmung 2021" ausgezeichnet worden. Der Preis wird vom Deutschen Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz/Saarland alle zwei Jahre an ausgewählte, engagierte Betriebs- und Personalräte vergeben. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, die Betriebsräte leisteten einen unverzichtbaren Beitrag für den sozialen Zusammenhalt in den Unternehmen.