Die Malteser in Trier suchen ehrenamtliche Hospizbegleiter – darauf machen sie anlässlich der ökumenischen "Woche für das Leben“ aufmerksam. Mit ambulanter Hospizarbeit und Palliativberatung unterstützen die Malteser in Trier sterbende Menschen und ihre Angehörigen. Die Leiterin des Malteser Hospizdienstes Trier teilte mit, es gehe darum, dass die Menschen ihre letzte Lebensphase selbstbestimmt gestalten könnten. Im Rahmen der Heilig-Rock Tage gibt es am Samstag ab 15 Uhr dazu eine Online-Podiumsdiskussion. Thema: Leben im Sterben - Hospiz als Versprechen. Die Veranstaltung wird live auf der Seite des offenen Kanals im Internet gestreamt.

Bis zum 21. April setzen sich die beiden großen christlichen Kirchen mit ihrer "Woche für das Leben“ für den Wert und die Würde menschlichen Lebens ein.