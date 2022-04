Wilhelm Tell in Schloss Malberg

Der Förderverein Schloss Malberg in der Eifel widmet sein Kulturprogramm für dieses Jahr Schillers Drama Wilhelm Tell. Wie der Förderverein mitteilte, ist das 100jährige Jubiläum einer Aufführung in Schloss Malberg im Jahr 1922 der Anlass. Damals spielte die Dorfbevölkerung von Malberg das Stück. Etwa 100 000 Zuschauer sollen damals mit Sonderzügen aus dem Rheinland, aus Trier und dem Saarland nach Malberg gekommen sein. Zu dieser historischen Aufführung gibt es im Schloss Malberg in diesem Jahr auch eine Ausstellung. Dieses Jahr soll Wilhelm Tell an zwei Wochenenden im Juli in Schloss Malberg aufgeführt werden.