Die rheinland-pfälzische Landesregierung unterstützt die Konversion der früheren Heinrich-Hertz-Kaserne in Birkenfeld mit mehr als vier Millionen Euro. Wie das Wirtschaftsministerium in Mainz mitteilte, stammen die Gelder aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Die Mittel sollen in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt werden, um das vor einigen Jahren aufgegebene Militärgelände als Gewerbestandort zu erschließen.