Mahnwache zum Jahrestag der Fukushima-Katastrophe

In Trier erinnert am Nachmittag eine Mahnwache an die Atomkatastrophe von Fukushima. Diese jährt sich heute zum elften Mal. Gleichzeitig soll auch ein Zeichen gegen den Ukraine-Krieg gesetzt werden, teilte das Anti-Atom-Netz Trier mit. Russlands Präsident Putin nutze die Atomkraft im Krieg gegen die Ukraine als Mittel zur Einschüchterung und Bedrohung, so ein Sprecher des Anti-Atom-Netz. Russische Truppen hatten Anfang März das größte Atomkraftwerk Europas in Saporischschja im Osten der Ukraine beschossen und eingenommen. Die Mahnwache heute Nachmittag in Trier sei daher ein doppeltes Zeichen: Gegen Atomkraft und gegen den Krieg.