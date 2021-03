Das Anti-Atom-Netz Trier gedenkt in einer halben Stunde mit einer Mahnwache am Trierer Kornmarkt an die Atomkatastrophe von Fukushima vor zehn Jahren. Es fordert die Abschaltung aller Atomanlagen. Die Region Trier stehe wegen des französischen Kernkraftwerks Cattenom vor zusätzlichen Gefahren. Die französische Regierung will dessen Laufzeit um weitere zehn Jahre verlängern.