Drei bislang unbekannte Männer haben am Montagabend in der Ausoniusstraße in Trier einen Pizzaboten überfallen. Wie die Polizei mitteilte, hatte nach der Auslieferung der Pizza einer der mutmaßlichen Täter den Boten mit einem Schlagstock bedroht und die Geldbörse gefordert. Anschließend flüchteten sie. Die Polizei sucht Zeugen.