Jugendliche bei Sportfest in Zell durch Traktor verletzt

In Zell an der Mosel ist am Mittwoch eine 15-Jährige bei einem Sportfest von einem Traktor erfasst worden. Der Unfall ereignete sich während eines speziellen Wettbewerbs.

Wie die Polizei mitteilte, kam es während der sogenannten "Highland-Games" der Integrierten Gesamtschule IGS Zell zu dem Unfall. An einer der Stationen sollten Schülerinnen und Schüler einen Traktor mit einem Tau vom Start bis zum Ziel ziehen. Sturz vor Traktor Eine Schülerin sei dabei gestürzt, sodass der noch rollende Traktor gegen sie gefahren sie. Da zunächst unklar war, wie schwer die Jugendliche verletzt wurde, seien ein Rettungswagen und ein Hubschrauber angefordert worden. Laut Polizei habe sich die 15-Jährige aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht schwer verletzt.