Regierung legt Maßnahmenpaket Cannabislegalisierung vor

Heute wird die luxemburgische Regierung einen Maßnahmenkatalog zur geplanten Cannabis Legalisierung vorlegen. Es wird erwartet, dass das vorgesehene Projekt der Regierung nicht so umfassend sein wird, wie im Koalitionsvertrag angekündigt. Im Koalitionsvertrag 2018 hieß es, dass der Konsum und Verkauf von nicht medizinischem Cannabis für über 18-Jährige in Luxemburg erlaubt wird. Cannabis sollte im Land an staatlich kontrollierten Stellen produziert und auch nur an Bewohner von Luxemburg verkauft werden. Vor einem Monat bereits hatten luxemburgische Medien gemeldet, dass die Regierung offenbar einen Rückzieher plane. Die neue Regelung, die heute im Detail vorgestellt wird, soll den Verkauf von Cannabis noch immer verbieten. Nur der private Anbau und Konsum in kleinen Mengen soll erlaubt werden.