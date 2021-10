Regierung legt Details zum geplanten Gesetzesentwurf zu Cannabis vor

per Mail teilen

Die Luxemburger Regierung hat heute Details über einen geplanten Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Cannabis veröffentlicht. Dieser ist wesentlich restriktiver als die Pläne, die im Koalitionsvertrag 2018 festgehalten wurden. Der Konsum von Cannabis soll in der Öffentlichkeit weiterhin verboten bleiben. Auch der Verkauf der Droge soll nicht erlaubt werden. Lediglich der private Anbau von maximal vier Cannabis Pflanzen pro Haushalt soll möglich sein, so steht es im Gesetzentwurf. Justizministerin Sam Tanson hat darüber hinaus mitgeteilt, dass die Legalisierung von Cannabis trotzdem weiterhin auf der Agenda der Regierung stehe. Dass sich die Regierung jetzt erst mit dem Thema beschäftige, lag unter anderem an der Corona Pandemie und der schwierigen Gesetzeslage.